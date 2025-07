Addio al vicesindaco di Colazza ed ex medico di base Marcello Donderi

Cronaca

Aveva 73 anni

E' mancato all'età di 73 anni il vicesindaco di Colazza ed ex sindaco di Meina Marcello Donderi.

Marcello Donderi

E' scomparso dopo una lunga malattia il vicesindaco di Colazza Marcello Donderi. Molto noto nel Vergante aveva ricoperto vari ruolo politici sia a Meina, dove era stato sindaco dal 1999 al 2009 sia a Lesa dove era stato assessore dal 1990 al 1999.

"Il Sindaco e il Consiglio Comunale di Meina si uniscono con profonda commozione al dolore dei familiari e degli amici per la scomparsa del dott. Marcello Donderi, già Sindaco di Meina dal 1999 al 2009, che ha ricoperto anche il ruolo di medico di Medicina Generale, offrendo un contributo prezioso alla vita civile e sanitaria della nostra comunità e al benessere dei cittadini di Meina, Ghevio e Silvera. Il suo ricordo resterà affettuosamente vivo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Così l'amministrazione di Lesa

"Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Marcello Donderi, avvenuta Per anni medico di famiglia a Lesa e Meina ha ricoperto la carica di assessore durante i due mandati del sindaco Lucini. Molto stimato non solo come medico ma anche come amministratore locale, è stato in seguito Sindaco di Meina e Vice-Sindaco di Colazza. Lo ricordiamo con questa foto che risale al 1995 quando si apprestava ad esser rieletto in consiglio comunale a Lesa".

Era vedovo da alcuni anni di Bruna Vero, attrice ed insegnante. Lascia tre figlie.