Addio al giornalista sportivo Elio Corno, abitava nell'aronese

E' mancato all'età di 78 anni il noto giornalista sportivo e grande tifoso interista Elio Corno.

Elio Corno

Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Elio Corno, morto a 78 anni. Volto popolare delle tv private era stato per molti anni responsabile della pagina sportiva de il Giornale. Ma è in tv che conosce la grande popolarità: fu ospite, sino alla stagione 2012/2013, della trasmissione "Il processo del lunedì" di Aldo Biscardi per poi approdare in varie tv private a commentare le partite della sua amata inter. Memorabili "le liti" con il suo rivale milanista Tiziano Crudeli.

"Hai scelto la data del compleanno della tua squadra del cuore. Ciao Elio, tifa Inter anche da lassù" scrivono sui social i tifosi neroazzurri.

Corno aveva abitato a Castelletto Ticino e negli ultimi tempi ad Arona. La sua salma riposa nella casa funeraria Rossi di Arona fino a giovedì 13.