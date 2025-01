Addio al farmacista aronese Emilio Arrigotti

Sua la storica farmacia lungo Corso Cavour ad Arona.

Addio a Emilio Arrigotti

E’ mancato alla vita il Farmacista Emilio Arrigotti persona stimatissima, professionista serio e preparatissimo, un punto di riferimento per la comunità e per la sua categoria.

Il sindaco Alberto Gusmeroli lo ricorda così: "Aveva attenzione massima al cliente/paziente, ricevevi da lui consigli, attenzioni e cure come pochi.

Amava la vita e proprio questo gli ha permesso malgrado la malattia di “governarla” e lottare per anni, amava suo figlio Fabio di cui era orgogliosissimo e la sua cara Monica. Ora lo immagino sulla sua barca a vela, con il sole in fronte per come affrontava la vita con ottimismo, fino all’ultimo.

Un vero Signore d’altri tempi. Il suo essere che ci resterà: sempre con il Sole in Fronte e l’attenzione professionale agli altri. Ciao Emilio".