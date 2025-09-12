Addio a don Daniele Gallenzi, ex parroco di Vignale e Dormelletto

Nella serata di giovedì 11 settembre è mancato don Daniele Gallenzi. Il funerale si terrà nella chiesa parrocchiale di Trecate, sua cittadina di origine, martedì 16 settembre alle 11, preceduto dalla preghiera del Rosario alle 10,15. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Trecate.

Addio a don Daniele Gallenzi

Lutto nella Diocesi novarese per uno dei suoi giovani sacerdoti, Daniele Gallenzi, venuto a mancare a soli 68 anni.

Una dipartita che tocca le tante parrocchie e realtà (compresa quella scolastica) nelle quali aveva prestato servizio e in modo particolare quella di Vignale a Novara dove si è registrata una triste coincidenza. Don Daniele, che era stato parroco della Regina della Pace per circa 15 anni, ha infatti raggiunto la “casa del Padre” l’11 settembre, ossia lo stesso giorno in cui si è celebrato il funerale dell’attuale parroco di Vignale don Ezio Piazza, venuto a mancare quale giorno prima. Un doppio lutto che ha colpito la comunità di fedeli novaresi.

Questo il saluto pubblicato sulla pagina social della Parrocchia della Regina della Pace:

Dal tramonto della sera, nel cuore dei giorni dedicati alla patrona della comunità vignalese che ha servito con dedizione e passione, accompagnando bambini, giovani e adulti nel cammino cristiano, anche don Daniele (parroco di Vignale dal 1996 al 2011) ha rivolto i suoi occhi al Cielo, raggiungendo la Casa del Padre. La comunità, ancora scossa dalla grave perdita dell’attuale parroco, si stringe affettuosamente alla famiglia nel vivo ricordo di un uomo capace di donare tutto se stesso al prossimo.

La nota della Diocesi

Di seguito la nota di cordoglio e il profilo biografico di don Daniele del vicario episcopale per il clero e la vita consacrata don Franco Giudice.