Visita ispettiva dell'Asl alla Casa Famiglia Lambertenghi di Lesa

Il Sindaco di Lesa Luca Bona comunica che nelle settimane scorse l'A.S.L. Novara ha effettuato una visita ispettiva, senza preavviso, presso la struttura, trovando una buona situazione generale.

L'esito

"Andranno effettuati alcuni interventi resi necessari dall'adeguamento alle nuove norme che nel frattempo negli ultimi anni sono subentrate.

Nel prossimo Consiglio Comunale, in virtù della recente attestazione dell'A.S.L. e per il quotidiano rapporto con gli ospiti, verrà discussa la proposta di prolungare la collaborazione con l'attuale gestore della casa famiglia, come già previsto nel contratto in scadenza.

Casa Lambertenghi è un importante modello di offerta di alloggio a prezzi contenuti rivolto alle persone anziane che si trovano in difficoltà economiche e non riescono a reperire un immobile ad uso abitativo sul mercato tradizionale, di cui Lesa può andarne orgogliosa, che necessita di attenzione e che in futuro potrà avere nuovi spazi.

Casa Famiglia Lambertenghi, assieme a Caritas e a Centro Incontro Lesiano, continua il Sindaco, sono pilastri fondamentali con cui il Comune di Lesa collabora per fornire una prima rete di monitoraggio e di sostegno nell'ambito sociale, che poi viene condivisa con i Servizi Sociali di Arona con cui siamo convenzionati.

I ringraziamenti non sono mai abbastanza per tutta la rete di volontari che si occupano di questo fondamentale servizio per il territorio.

Grazie al Dott. Cozzaglio che prosegue volontariamente a fornire il servizio di consulenza medica gratuita per le persone residenti a Lesa sopra i 70 anni di età presso l'ambulatorio medico.

E grazie al Vice-Sindaco Roberto Grignoli e all'Assessore Federica Schiavini che ogni giorno, per l'amministrazione comunale, si occupano di questo delicato settore".