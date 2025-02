Vincenza Maselli è la nuova dirigente dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Arona

Succede a Giuseppe Amato a sua volta già dirigente del Fermi passato poi al Comprensivo.

Vincenza Maselli

L'USR Piemonte ha individuato per l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Arona, in qualità di Dirigente Scolastico reggente, la Dottoressa Vincenza Maselli.

Maselli, dopo aver conseguito il diploma di istituto magistrale, si laurea a Bari nel 1989, in Pedagogia col massimo dei voti; consegue inoltre il diploma universitario in Vigilanza scolastica e il master a Roma "Supervisori/coordinatori di gruppi di auto aiuto professionale di docenti".

Dall'anno scolastico 2008 - 2009, essendo vincitrice di concorso ordinario per Dirigenti Scolastici, svolge attività di dirigente presso Circolo Didattico di Arona (NO), reggente presso il comprensivo di Gozzano (NO), il Comprensivo di Castelletto Ticino (NO) e dal 2016 Dirigente dell’IIS L. Cobianchi di Verbania.