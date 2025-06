Villa Cortese Lamperti ad Arona tornerà a splendere

Nella giornata di ieri, martedì 17 giugno 2025, la società Green Real Estate ha stipulato ufficialmente l'atto di acquisito di Villa Cortese Lamperti, uno degli edifici storici della nostra città, ormai abbandonato da anni.

I dettagli

Con l’acquisto l’acquirente dà il via ai primi interventi di riqualificazione e pulitura, in ottemperanza all’ordinanza emessa dal Sindaco, finalizzata a restituire decoro e sicurezza a quest’area di grande valore per la comunità.

“Fondamentale è stato il ruolo dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alberto Gusmeroli – commentano Paolo e Angelo Pizzoni, titolari dell'azienda aronese NyumaPharma, nonché proprietari della nuova villa”.

“Villa Cortese Lamperti è un pezzo importante della memoria di Arona. Vederla rinascere grazie all’impegno di una realtà del territorio, già conosciuta per altre importanti acquisizioni di prestigio ad Arona, è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Per questo motivo li ringrazio personalmente”, dichiara il Sindaco Alberto Gusmeroli.

È l’inizio di una nuova fase per Villa Cortese Lamperti, con l’obiettivo di valorizzarla e restituirla, nel tempo, alla cittadinanza.