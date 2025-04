Villa Cortese ad Arona acquistata da un privato: area tolta dal degrado

La notizia è stata data dal sindaco di Arona Alberto Gusmeroli.

Villa Cortese acquistata

"Come nel 2015 la nostra Amministrazione è stata risolutiva per il recupero della villa Cantoni, riuscendo anche ad ampliare il parcheggio con 35 nuovi stalli e risistemando la fontana, così oggi possiamo annunciare che tornerà a splendere la villa/castello di Piazza Nazario Sauro/via Roma.

Due mesi di lavoro, in prima persona, per impedire gli accessi abusivi e lavorare sul degrado e abbandono della Villa, con la firma di ben due Ordinanze e l’aiuto della bravissima Comandante della polizia locale, gli altrettanto bravissimi carabinieri e l’Asl.

Mi sento di ringraziare di cuore la venditrice e l’acquirente che con il loro importante accordo permetteranno alla storica villa di tornare a splendere e questo è valore per la città.

Accanto tra luglio e agosto di quest’anno provvederemo a recuperare la passerella mentre si sta lavorando sul tema ex casa di riposo per realizzare il parcheggio".