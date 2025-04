"Vergante Rinnovabile": la Comunità Energetica compie un anno

“La nostra è una iniziativa dal basso”. E’ questa la caratteristica principale di Vergante Rinnovabile, Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nata il 22 aprile dello scorso anno su iniziativa di 18 famiglie del Vergante e che in questi giorni traguarda il primo anno di vita.

I dettagli

"Un anno di avviamento andato in parte “sprecato” soprattutto per le attività di tipo amministrativo e burocratico - fanno sapere gli ideatori - Le farraginose procedure messe in piedi dal Ministero dell’Ambiente e dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che rendono la vita difficile a chiunque voglia cimentarsi in questa avventura, hanno reso difficile e lento il processo di riconoscimento della CER e la richiesta dei contributi PNRR da parte dei soci produttori di energia mediante impianti fotovoltaici.

Ciononostante, non abbiamo mollato e si vedono i primi risultati. Abbiamo raggiunto i primi 60 kWp di potenza installata, i soci sono saliti a 26, distribuiti fra Dormelletto e Massino Visconti.

Nel frattempo, il ministero ha prorogato al 30 novembre i termini per presentare le richieste di contributi a fondo perduto del 40% per i soci delle CER che vogliono installare o ampliare impianti fotovoltaici. Quindi è ancora possibile sfruttare questa opportunità per mettere i pannelli e farsi rimborsare il 40% a fondo perduto dallo stato. L’importante è essere iscritti a una CER come Vergante Rinnovabile.

Durante l’assemblea dello scorso 13 aprile il presidente Giovanni Montagnani ha ribadito la peculiarità di Vergante Rinnovabile “una CER che nasce per ridistribuire i benefici economici provenienti dalla cessione in rete dell’energia prodotta dalla comunità a tutta la comunità, cominciando da chi vive situazioni di povertà energetica e dalle associazioni e cooperative sociali che hanno un impatto positivo sul territorio”.

Chi fosse interessato ad entrare nella Comunità Energetica può visitare il sito: www.verganterinnovabile.org