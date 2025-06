“Vergante Bona alla scoperta!” svela la storia dei pirati di Cannero

Prosegue «Vergante Bona alla scoperta!», docuserie YouTube firmata da Chaawpi, brand della casa di produzione Waamoz. Si tratta di dodici puntate dedicate alle vicende storiche e mitologiche del lago Maggiore che vengono riportate alla luce dall'inarrestabile esploratore Vergante Bona. Ed è appena uscito il quinto episodio, dedicato a una delle più appassionanti cronache del lago: quella dei Pirati di Cannero. I protagonisti sono i fratelli Mazzarditi, pirati

che tra Trecento e Quattrocento terrorizzarono il Verbano. Un nome, una leggenda. Il loro quartier generale? I castelli di Cannero, che Vergante Bona indaga in questo nuovo episodio svelando saccheggi, assalti e avventure.

La nuova puntata

In quel periodo le rocche di Cannero divennero scenario di una vera e propria autarchia piratesca e le acque del lago furono solcate dalle bandiere nere dei Mazzarditi. La loro storia ha anche scomodato i potenti dell'epoca, tanto che nel 1414 Filippo Maria Visconti decise di mandare un esercito di cinquecento uomini per porre fine alla loro ribellione. I fratelli vennero così esiliati per quindici anni ma, si dice, nascosero un tesoro. Visconti provò a rintracciarlo ma restò a mani vuote. Nonostante questo, Vergante Bona non rinuncia a mettersi sulle tracce di quel ricco bottino insieme alla troupe di Chaawpi.

«La storia di conflitto tra briganti e potenti che ha avuto luogo nei castelli di Cannero è davvero affascinante - racconta il regista della docuserie, Andrea Lazzari -. Sarebbe stato bello poter mettere piede sulla loro isola, occupata da un cantiere al momento delle riprese.

Questo mi fa ben sperare che il monumento stia vivendo un suo rinascimento e che verranno fatti interventi capaci di valorizzarne l'importanza storica».

L’episodio non solo si presenta come una ricostruzione storica ma anche una riflessione sul fascino eterno della figura del pirata: un avventuriero, un trasgressore, un simbolo di libertà e di ribellione contro il potere costituito. «Personalmente io devo TUTTO alla pirateria digitale e moderna - dice con una battuta Rodolfo Gusmeroli, che interpreta Vergante Bona -. Scoprire i pirati del Lago e come fossero dipinti come “i malvagi” da potenti ben più discutibili, è sicuramente un approfondimento interessante sulla zona di grigio tra ciò che consideriamo bene e ciò che consideriamo male».

Con questa puntata, la docuserie conferma la sua capacità di emozionare, divertire e far riflettere, portando lo spettatore alla scoperta di un territorio incantevole e di storie che meritano di essere raccontate. La puntata, come quelle precedenti e le prossime in uscita, è visibile sul canale YouTube di Chaawpi e ogni aggiornamento è disponibile sui canali social

del brand.

Qui la puntata: https://youtu.be/ TvxDknUyGNo