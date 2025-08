Vergante Bona alla Scoperta!: il finale

Gran finale

Purtroppo, è successo. È stata pubblicata l’ultima puntata di Vergante Bona alla scoperta!, che giunge ufficialmente alla sua conclusione.

Ultima puntata

Il visionario esploratore del lago Maggiore, Vergante Bona (alias Rodolfo Gusmeroli) saluta il suo pubblico presentando chi ha lavorato, per mesi, sul set della docuserie. In questo ultimo appuntamento, ritratti e interviste si uniscono a momenti del backstage, svelando cosa è accaduto durante le riprese e, ovviamente, chi sono stati i protagonisti del progetto. Una squadra affiatata, talentuosa e talvolta sgangherata che ha lavorato tra sudore, imprevisti, risate e qualche ruota sul piede. E, allora, è tempo di conoscerli.

Andrea Lazzari, regista e guida artistica del progetto. Ha diretto la serie con dedizione totale, tenendo la troupe sempre in sicurezza e in buona salute per la maggior parte del tempo. E ha portato a casa un prodotto che, ad oggi, ha totalizzato in 12 puntate 155 mila views.

Rodolfo Gusmeroli, autore e co-sceneggiatore. Dice di aver incontrato Vergante Bona un giorno, quando l’esploratore gli si è presentato a casa con mappe, fogli, schemi. È stato amore a prima vista.

Paolo Talamonti, direttore della fotografia. 29 anni, appassionato di filmmaking e viaggi.

Le sue luci hanno spesso abbagliato i compagni di set, ma il risultato finale parla chiaro.

Aldo Caccamo, segretario di edizione, runner e acting coach. Ha gestito ruoli fondamentali con energia e ironia. Qualche volta si è perso tra i sentieri... una fatica per i suoi piedi, che se la sono vista anche più brutta: sono stati investiti due volte da un’auto.

Gianmarco Semeraro, runner e factotum. Ha montato luci, tenuto pannelli e eseguito gli ordini (di quasi tutti). Si trovava alla guida dell’auto passata sopra i piedi di Aldo Caccamo.

Maji, fotografo e assistente alla fotografia. Dietro l’obiettivo e vicino ai pannelli, ha sostenuto la visione del progetto con occhio attento e spirito leggero.

Alvaro Javier Cecchetti, direttore editoriale di WAAMOZ. Con lui, il progetto ha preso forma concreta. A capo dell’ufficio marketing ha curato ogni dettaglio della produzione.

Bianca Nebuloni, assistente alla direzione editoriale. Dietro le quinte ha lavorato per organizzare e definire tutti gli aspetti della comunicazione. Insieme ad Alvaro, ha avuto l’infelice compito di coordinarsi con l’ufficio stampa.

Giulia Messina, social media manager di WAAMOZ si è occupata di tutti gli aggiornamenti sui principali canali del progetto. Tra reel, grafiche e post, ha contribuito a far conoscere la docuserie oltre i confini fisici del territorio.

Luca Carraro, il grafico. Ha contribuito con stile e precisione a dare un’identità visiva coerente al progetto, anche quando l’ordine degli episodi cambiava in corsa.

Il missaggio audio è stato curato da Andrea Guarinoni, Massimiliano Vitale è stato assistente alla fotografia e Nicolò Cascino ha ricoperto il ruolo di delegato di produzione.

Produttore esecutivo Giovanni Naponiello, Luca Gusmaroli.

Tutti insieme hanno dato vita a un progetto unico, capace di far ridere, riflettere e, soprattutto, scoprire. Dalle storie sul San Carlone di Arona alle cantine di Guffanti, dai supereroi del territorio alla Rocca di Angera, passando per i draghi di Orta e i pirati del Lago Maggiore, Vergante Bona alla scoperta! ha svelato al pubblico un mondo vicino, ma

spesso invisibile. È stato un viaggio ricco di imprevisti, ma anche un viaggio che ha lasciato in ognuno dei partecipanti una ricchezza profonda.

E, come dice Vergante Bona:

"Finché c’è qualcosa da scoprire, il mio cuore continuerà a battere."

Qui link alla puntata: https://www.youtube.com/watch?v=uJW_863bS5Q