Venerdì 7 torna il Tredicino ad Arona: 70 attrazioni in piazzale Aldo Moro

Inaugurazione alle ore 16.30 con uno sconto speciale per i primi 500 visitatori che riceveranno un blocchetto di sconti dal valore complessivo di 100€.

Tra le novità di quest’anno Eclipse e Big Tower, le due giostre mobili più alte d’Italia.

Torna il Tredicino

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Luna Park del Tredicino torna ad Arona per regalare emozioni e divertimento a grandi e piccoli. L’inaugurazione è fissata per venerdì 7 marzo 2025 alle ore 16.30 con una promozione dedicata ai primi 500 visitatori che riceveranno un blocchetto di sconti dal valore complessivo di 100 euro. Il blocchetto sarà utilizzabile su tutte le attrazioni durante la giornata inaugurale e dal lunedì al giovedì per tutta la permanenza del parco. Sempre in occasione dell’evento inaugurale saranno presenti anche il "truccabimbi" e i trampolieri che celebreranno il taglio del nastro dell'inaugurazione. Il Luna Park rimarrà ad Arona fino a domenica 23 marzo 2025, con alcune giornate speciali e tante novità.

«Tra queste – spiega Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – spiccano le due attrazioni mobili più alte d’Italia: l’Eclipse, un’attrazione alta 50 metri capace di raggiungere i 110 km/h, che promette un’esperienza adrenalinica senza precedenti, e la Big Tower, una torre panoramica di 40 metri da cui è possibile godere di una spettacolare vista».

L'evento si inserisce nel cuore delle tradizioni aronesi, prendendo il nome dalla festa del Tredicino, celebrazione patronale del 13 marzo. Questa ricorrenza commemora il ritorno nella chiesa di San Graziano delle sacre spoglie dei martiri Fedele e Carpoforo, mantenendo viva una tradizione secolare che ogni anno anima la città con momenti di festa e divertimento.

Una novità introdotta lo scorso anno e confermata anche per questa edizione è la mascotte ufficiale del Luna Park, che animerà l'area delle attrazioni durante i weekend, interagendo con il pubblico e regalando momenti di divertimento ai più piccoli. A partire da venerdì 14 febbraio 2025, la mascotte del Luna Park del Tredicino girerà nelle località limitrofe ad Arona per annunciare l'arrivo imminente del parco divertimenti. Sarà possibile incontrarla nei centri cittadini e nei principali punti di aggregazione, portando l'atmosfera di festa del Luna Park ancora prima dell'apertura ufficiale.

Oltre alle nuove attrazioni, il Luna Park del Tredicino si distingue per l’attenzione all’inclusione e all’intrattenimento per tutti. Mercoledì 19 marzo, nel pomeriggio, il Luna Park celebra la Giornata del Disabile, garantendo un’esperienza di divertimento e inclusione. Durante l’orario di apertura al pubblico, le persone con disabilità e i loro accompagnatori potranno accedere gratuitamente e in sicurezza alle 70 attrazioni del parco in un ambiente sicuro e accogliente.

Mercoledì 12 e giovedì 20 marzo si celebrerà invece lo “School Day”, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Arona. In questa occasione, bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie della città potranno potranno scegliere uno dei due giorni dedicati per divertirsi gratuitamente su tutte le attrazioni presenti in piazzale Aldo Moro.

«Siamo felici di rinnovare questa tradizione - spiegano l'Assessore alla Cultura del Comune di Arona Alessandra Marchesi e il Sindaco, l'On. Alberto Gusmeroli, - offrendo anche quest'anno a cittadini e visitatori un’esperienza di divertimento e condivisione, nel segno di una storia che continua a vivere. L’Amministrazione Comunale sostiene con entusiasmo il Tredicino, promuovendo iniziative come lo School Day e la Giornata dedicata alle persone con disabilità, per rendere questa festa davvero inclusiva e aperta a tutti. Inoltre, la collaborazione con le attività commerciali locali permette di creare un circuito virtuoso che valorizza il tessuto economico della città, rafforzando il legame tra tradizione e comunità». Anche quest’anno viene rinnovata la collaborazione con i commercianti di Arona per offrire sconti settimanali. Nelle giornate di martedì 11 marzo e martedì 18 marzo, i visitatori che presenteranno alle casse uno scontrino di un'attività commerciale aronese, emesso lo stesso giorno, avranno diritto a uno sconto sull'ingresso a discrezione dei singoli gestori.

Per agevolare la partecipazione del pubblico, nei fine settimana saranno disponibili parcheggi gratuiti nelle aree dedicate: P1 - Via Grigioni (località cimitero Mercurago), P2 - Via Grigioni (località cimitero Mercurago), P3 - Via Monte Nero (campo sportivo), P4 - Via Crosa (campo sportivo), P5 - Piazzale Vittime Bologna (zona piscine), P6 - Via Isonzo (località cimitero Arona) e P7 - Via Monte Rosa (scuola media Giovanni XXIII).

DATE E ORARI

Il Luna Park del Tredicino rimarrà ad Arona da venerdì 7 a domenica 23 marzo 2025. Dal lunedì al giovedì sarà aperto dalle 15 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30. Il venerdì l'orario sarà continuato dalle 15 all'1:00 di notte, mentre il sabato si potrà accedere dalle 10 alle 13 e dalle 14 all'1. La domenica il parco accoglierà i visitatori dalle 10 fino a mezzanotte. In occasione della festa cittadina di mercoledì 13 marzo, sarà attivo l'orario continuato dalle 10 fino a mezzanotte.