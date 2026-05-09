Varallo Pombia vince un bando per gli arredi dei nuovi edifici scolastici

Varallo Pombia annuncia di aver ottenuto l’aggiudicazione di un bando per il finanziamento dell’acquisto di nuovi arredi scolastici nelle scuole realizzate con i fondi del Pnrr.

Una novità annunciata via social

Il sindaco Joshua Carlomagno lo ha annunciato sui canali social del Comune. Varallo Pombia ottiene i fondi garantiti da un bando per l’acquisto di nuovi arredi scolastici per gli istituti realizzati recentemente con i fondi del Pnrr. La cifra erogata dal Ministero sarà di 266 mila euro. “Siamo lieti di comunicare alla cittadinanza un’altra bella notizia per la nostra comunità – scrive il primo cittadino – il Comune ha ottenuto un finanziamento attraverso un importante bando competitivo destinato all’acquisto degli arredi per i due nuovi edifici scolastici realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — la nuova Scuola dell’Infanzia e il nuovo Asilo Nido”.

Un investimento per il futuro

“Un risultato che non è frutto del caso – prosegue Carlomagno – ma di un lavoro attento e puntuale della nostra Amministrazione – è in particolare dell’assessorato alle politiche sociali col supporto dell’ufficio tecnico- impegnata ogni giorno a cogliere ogni opportunità per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza senza gravare sulle risorse comunali.

Per l’Amministrazione, investire sull’infanzia significa prima di tutto investire sul futuro. I nuovi arredi che andranno ad arricchire la Scuola dell’Infanzia e l’Asilo Nido non saranno semplici elementi di arredo: saranno ambienti progettati per stimolare la curiosità, la creatività e il benessere dei bambini fin dai loro primi passi nel percorso scolastico. Spazi belli, accessibili, funzionali e moderni, dove ogni bambino potrà sentirsi accolto, sicuro e libero di crescere”.

“Rendiamo la comunità un luogo sempre più accogliente”

“Crediamo fermamente che la qualità degli ambienti educativi incida profondamente sulla qualità dell’apprendimento e dello sviluppo dei più piccoli – prosegue il sindaco – per questo, ogni scelta — dai materiali ai colori, dall’ergonomia alla sicurezza — sarà orientata al massimo benessere dei nostri bambini”.

“Sappiamo bene – conclude Carlomagno – quanto sia importante, per le famiglie del nostro territorio, poter contare su servizi educativi di qualità, affidabili e facilmente accessibili. Disporre di un asilo nido e di una scuola dell’infanzia all’altezza delle aspettative significa anche aiutare i genitori a conciliare con maggiore serenità le responsabilità lavorative con quelle familiari. Un equilibrio che questa Amministrazione considera una priorità sociale, oltre che una condizione essenziale per il benessere dell’intera comunità.

I nuovi edifici, uniti a dotazioni moderne e adeguate, rappresentano un segnale concreto e tangibile dell’attenzione che riserviamo non solo ai bambini, ma alle famiglie nel loro insieme.