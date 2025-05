Uscito il quarto episodio di “Vergante Bona alla scoperta!”

Il contrabbando in Ossola protagonista della puntata.

Vergante Bona

È appena uscita la quarta puntata di «Vergante Bona alla scoperta!», docuserie prodotta da Chaawpi, brand della casa di produzione Waamoz. Un viaggio, firmato dal regista Andrea Lazzari, che ogni mercoledì, alle ore 15, ci accompagna nel cuore delle storie del Novarese e del VCO. Questa volta, dopo aver indagato il mistero di Orta San Giulio nella terza

puntata, l’esploratore Vergante Bona (interpretato da Rodolfo Gusmeroli) ci guida in un’altra avventura: quella del contrabbando ossolano.

Attraverso le testimonianze degli esperti, la ricostruzione delle vicende e il ritratto dei contrabbandieri più mitici, il pubblico viene immerso in una realtà che ha segnato profondamente queste valli di confine. Il contrabbando ossolano, infatti, ha radici antiche e si è evoluto nei secoli, assumendo caratteristiche diverse a seconda dei periodi storici. I confini

sono cambiati nel tempo, così come i prodotti che oltrepassavano illegalmente la frontiera.

Ma resta intramontabile il fascino del contrabbando, che a volte era sinonimo di sopravvivenza. Altre volte, invece, rappresentava una sfida, un atto d’ingegno per eludere confini e limiti doganali.

«Si tende a demonizzare qualsiasi cosa vada contro la legge, ma la legge spesso fa gli interessi dei potenti a discapito del popolo – spiega Rodolfo Gusmeroli, che interpreta Vergante Bona – Di questo episodio è interessante come il fenomeno del contrabbando sia stato nel XX secolo completamente dignitoso e nobile, seppur fuori dai confini della legalità».

E poi ci sono le figure leggendarie, diventate parte del folklore locale. La puntata ne ripercorre le vicende, mostrando come il contrabbando fosse anche un’attività collettiva, diffusa e capace di generare coesione nelle comunità di montagna.

«Aver realizzato le riprese durante la Fiera di San Bernardo, pur non venendo mostrata nell'episodio, è stato il modo migliore di vivere Macugnaga e di incontrare le diverse personalità che rendono quel luogo unico e stimolante – racconta il regista Andrea Lazzari – Da Teresio Valsesia, voce storica della Valle Anzasca, a Beniamino Rosa che, forse, ci

racconterà della sua smisurata passione per le funivie nei prossimi episodi».

Vergante Bona alla scoperta! prosegue così il suo percorso, promettendo nuovi viaggi ogni settimana. Il prossimo appuntamento è per mercoledì prossimo, quando uscirà la quinta puntata, dedicata ai pirati Mazzarditi e alla conquista di Cannero e Cannobio. Gli episodi sono disponibili sul canale YouTube di Chaawpi, mentre tutti gli aggiornamenti si possono seguire sui canali social del brand della casa di produzione Waamoz, con sede a Lesa.

La puntata è visionabile qui: https://youtu.be/ fJskoVdi6K0?feature=shared