Una camminata Lombardia-Piemonte per ricordare Matteo Pagnoncelli

Era la sera del 20 giugno 2015 quando, a Borgo Ticino nel novarese, si diffuse la tragica notizia della morte di Matteo Pagnoncelli che all’epoca aveva solo 23 anni, vittima di un incidente stradale. A 10 anni dalla sua scomparsa un camminata Lombardia-Piemonte in suo ricordo.

L'evento

Un cammino fatto di memoria, amicizia e condivisione. Roberto Cancedda è partito dalla provincia di Monza Brianza, precisamente da Camparada e dopo oltre 90 km a piedi è giunto a Borgo Ticino per premiare i ragazzi del Trofeo Matteo Pagnoncelli 2025.

Quest’anno infatti sono dieci anni dalla scomparsa del giovane Pagnoncelli, vittima di un incidente stradale in moto su un tratto della Statale Ticinese la cui messa in sicurezza doveva essere completata ben 8 anni prima.

Chi ha fermato i lavori ha fermato anche l'ennesima vita su quella strada. E da lì è nata l'associazione 2NOVE9 di Cancedda che offre supporto alle vittime degli incidenti stradali, sensibilizza sulle cause e lavora concretamente per la prevenzione.

In questi anni abbiamo l'associazione ha contribuito a mettere in sicurezza oltre 2000 km di strade in Italia.

"Non è una sfida sportiva - ha detto Cancedda - è un gesto simbolico e meditativo, un messaggio rivolto alle istituzioni, ai decisori pubblici, ai cittadini. La sicurezza stradale non può più essere rimandata o gestita con superficialità: ogni ritardo, ogni compromesso può costare una vita come continua purtroppo ad accadere".