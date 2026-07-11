Un nuovo presidente per la squadra di Protezione civile di Varallo Pombia

Roberto Dainese è stato scelto per guidare per i prossimi anni la squadra di Protezione civile Varallo Pombia 98.

Un nuovo presidente per Varallo Pombia 98

Cambio della guardia al vertice della squadra di Protezione civile Varallo Pombia 98, che ha eletto come nuovo presidente Roberto Dainese. Sarà lui a raccogliere il testimone da Vittorino De Giorgi, presidente uscente che, con passione e spirito di servizio, ha guidato la VP98 affrontando numerose attività operative, iniziative di prevenzione e momenti di emergenza. A lui va il sincero ringraziamento dell’associazione per il lavoro svolto e per l’impegno profuso durante il suo mandato. Per VP98 si apre così una nuova fase, nel segno della continuità e dell’impegno che da sempre caratterizzano l’associazione. Roberto Dainese è una figura conosciuta e stimata nel mondo della Protezione Civile, grazie agli anni dedicati al volontariato e alla partecipazione a numerose attività operative, sia sul territorio sia in missioni di supporto in Italia e all’estero.

L’associazione vuole rafforzare la presenza sul territorio

Con l’insediamento del nuovo presidente, l’associazione guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente lo spirito di squadra, la formazione dei volontari e la presenza sul territorio, continuando a essere un punto di riferimento nelle attività di protezione civile e di assistenza alla popolazione.

“A Roberto Dainese – scrivono dall’associazione – vanno i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico, con la certezza che saprà guidare la VP98 con passione, competenza e spirito di servizio”.

Dainese: “Grazie ai soci che mi hanno accordato fiducia”

“Desidero innanzitutto ringraziare i soci della VP98 – dice Dainese – per la fiducia che mi hanno accordato affidandomi la presidenza dell’associazione. È per me un grande onore e, allo stesso tempo, una grande responsabilità. Un ringraziamento speciale va a Vittorino De Giorgi per il lavoro svolto in questi anni, per l’impegno, la dedizione e i valori che ha saputo trasmettere. Il suo contributo rappresenta una base solida sulla quale continueremo a costruire il futuro della nostra associazione. Assumo questo incarico con entusiasmo, spirito di servizio e la volontà di lavorare insieme a tutto il direttivo, ai volontari e a ogni socio. La forza della VP98 è sempre stata il lavoro di squadra, la disponibilità verso il prossimo e il desiderio di essere un punto di riferimento per la nostra comunità. Il mio impegno sarà quello di portare avanti questi valori, ascoltando tutti e cercando di far crescere ancora di più la nostra associazione. Grazie di cuore per la fiducia. Sono certo che, insieme, riusciremo a raggiungere nuovi traguardi”.