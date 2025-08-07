Un nuovo campetto da calcio in erba artificiale per l'Arona calcio

Attualità

Lavori in corso

Sopralluogo al campo sportivo di via Montenero del sindaco Alberto Gusmeroli insieme a Francesco Provicoli consigliere delegato alle politiche giovanili e Damiano Malgaroli consigliere delegato alle strutture sportive e l’ing. Davide Picone progettista di un intervento molto importante per la struttura comunale che accoglie oltre 280 bambini/ragazzi.

L'intervento

"Procedono molto bene i lavori per la realizzazione del nuovo quarto campo da calcio in erba artificiale - fa sapere il sindaco Gusmeroli - terminato il rifacimento del tetto della struttura d’accoglienza/ristoro: purtroppo dopo soli diciannove anni è stato necessario rifarlo integralmente.

Terminati invece già i lavori per la linea vita e la raccolta delle acque meteoriche dell’altro campo in erba artificiale.

I soli lavori valgono 98.294 euro e per fine settembre saranno ultimati.

Un ulteriore passo avanti per potenziare e migliorare le strutture sportive della città".