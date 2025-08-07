Attualità

Un nuovo campetto da calcio in erba artificiale per l'Arona calcio

Lavori in corso

Un nuovo campetto da calcio in erba artificiale per l'Arona calcio
Arona
Pubblicato:

Sopralluogo al campo sportivo di via Montenero del sindaco Alberto Gusmeroli insieme a Francesco Provicoli consigliere delegato alle politiche giovanili e Damiano Malgaroli consigliere delegato alle strutture sportive e l’ing. Davide Picone progettista di un intervento molto importante per la struttura comunale che accoglie oltre 280 bambini/ragazzi.

L'intervento

"Procedono molto bene i lavori per la realizzazione del nuovo quarto campo da calcio in erba artificiale - fa sapere il sindaco Gusmeroli - terminato il rifacimento del tetto della struttura d’accoglienza/ristoro: purtroppo dopo soli diciannove anni è stato necessario rifarlo integralmente.
Terminati invece già i lavori per la linea vita e la raccolta delle acque meteoriche dell’altro campo in erba artificiale.
I soli lavori valgono 98.294 euro e per fine settembre saranno ultimati.
Un ulteriore passo avanti per potenziare e migliorare le strutture sportive della città".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale 778 del 24/04/2025 Tribunale di Novara
  • ROC 6396
  • Direttore responsabile Pier Sandro Devecchi
  • Gestione editoriale S.G.P. Società Gestione Periodici S.r.l.
Contatti
  • Email segreteria@corrieredinovara.it
Pubblicità
  • Concessionaria Netweek ADV s.r.l.
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 S.G.P. Società Gestione Periodici S.r.l.
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151