Ufficio postale di Castelletto riaprirà il prossimo 15 aprile

L’ufficio postale di Castelletto avrebbe dovuto riaprire i battenti nelle scorse settimane. A causa di un ritardo nei lavori riaprirà invece solo mercoledì prossimo, il 15 aprile.

Rinviata l’apertura dell’ufficio postale

C’è un ritardo nella fornitura dei materiali alla base del ritardo registrato nei giorni scorsi nei lavori all’ufficio postale di Castelletto. La struttura è chiusa da mesi per consentire la conclusione dell’intervento di rinnovamento nell’ambito del progetto Polis. A causa dei ritardi, la data di riapertura, inizialmente prevista per fine marzo, è slittata al 15 aprile.

Le alternative sul tavolo per i cittadini che hanno bisogno delle Poste

Nel ricordare ai cittadini che le alternative attualmente disponibili per usufruire dei servizi postali sono gli uffici di Varallo Pombia, di Borgo Ticino e di Sesto Calende, il sindaco ha avvisato anche che per il periodo in questione l’ufficio varalpombiese resta l’unico disponibile per ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto).

La data da segnare in rosso è il prossimo 15 aprile

“L’Ufficio postale di Castelletto – conclude il sindaco – riaprirà in data 15 aprile 2026, salvo imprevisti di cui, nel caso, si darà tempestiva comunicazione. Per ulteriori dettagli o aggiornamenti, Vi invito a consultare il sito ufficiale di Poste Italiane o a contattare gli uffici postali di riferimento”.