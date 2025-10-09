Trenord e Navigazione laghi insieme per un turismo sostenibile anche sul Maggiore

Sono oltre 51mila i viaggiatori che nei primi nove mesi del 2025 hanno scelto le proposte treno + battello di Trenord e Navigazione Laghi per visitare le bellezze dei laghi di Como, Garda e Maggiore. Il dato, in aumento del 42% rispetto al 2024, conferma anche per quest’anno il crescente trend dell’utilizzo del treno per gli spostamenti nel tempo libero.

Questi alcuni dei risultati raggiunti dalla partnership tra l’azienda ferroviaria lombarda e la Gestione Governativa Navigazione Laghi presentati in occasione di TTG Travel Experience, in corso a Rimini, da Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord, e da Pietro Marrapodi, Gestore Governativo Ente Laghi, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessandro Morelli.

La partecipazione congiunta a TTG, una delle più grandi fiere B2B dedicate al travel, è stata anche occasione per rinnovare l’impegno di Trenord e Navigazione Laghi a lavorare insieme per promuovere presso nuovi pubblici il valore del turismo senz’auto.

Trenord e Navigazione insieme per il turismo sostenibile sui laghi

«Il successo in continua crescita delle nostre iniziative conferma il fatto che gli operatori ferroviari e di mobilità pubblica sono oggi driver del turismo – ha commentato Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord. Nel 2025 già circa 9 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui nostri treni nel weekend e nei mesi estivi verso mete turistiche e 109mila clienti hanno acquistato i nostri pacchetti ‘Gite in treno’, che uniscono al viaggio esperienze di svago e relax. Di questi, quasi il 50% ha scelto percorsi treni+battello: è la prova più tangibile del fatto che la collaborazione con Navigazione Laghi è un contributo importante che diamo, insieme, da anni, per la sostenibilità. A questo, come Trenord aggiungiamo il lavoro costante fatto con il territorio per la promozione reciproca. Qui a TTG presentiamo un’anteprima di ‘Fuori stazione’, una nuova guida – la terza – realizzata con Lonely Planet, per esplorare la Lombardia partendo dalle specialità enogastronomiche, da scoprire in treno.

E, come tanti operatori presenti qui a Rimini, lavoriamo verso un orizzonte significativo per il Nord Italia: Milano Cortina 2026»

«L’apprezzamento crescente del pubblico e la significativa espansione dei prodotti integrati sono risultati che testimoniano il valore della collaborazione tra vettori, fondamentale nella nostra visione che pone la sostenibilità a 360 gradi al centro delle politiche dell’Ente» ha dichiarato il Gestore Governativo Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi, «attraverso partnership solide e sinergiche — in particolare tra il trasporto su rotaia e quello lacustre — siamo in grado di offrire soluzioni concrete di mobilità integrata: i prodotti treno + battello rappresentano un esempio emblematico di come l’unione tra ferrovia e navigazione possa non solo migliorare l’accessibilità al territorio, ma anche ridurre l’impatto ambientale, valorizzare i borghi e le comunità lacustri, e sostenere le economie locali».

Nell’intervento conclusivo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessandro Morelli, ha dichiarato: «La collaborazione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia, Trenord e Navigazione Laghi rappresenta un modello virtuoso di cooperazione istituzionale e territoriale. Un lavoro di squadra verso un obiettivo comune: rendere la mobilità più sostenibile, accessibile e integrata. Il Governo ha creduto fortemente in questa visione, perché ragionare in chiave di sistema significa valorizzare le differenze e costruire un’offerta turistica equilibrata, capace di distribuire flussi e opportunità su tutto il territorio.

Un esempio concreto di questa sinergia è rappresentato dal passaggio della fiaccola Olimpica, che attraverserà le vie d’acqua lariane, diventando simbolo di un impegno condiviso. Un’iniziativa che contribuisce alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e alla valorizzazione integrata dei tre grandi laghi lombardi – Garda, Como e Maggiore – in un percorso che unisce territori, persone e istituzioni, nel segno della sostenibilità e della collaborazione con l’obiettivo di garantire uno sviluppo economico e sociale diffuso, sostenibile e inclusivo».

I biglietti treno+battello

Sono oltre 51mila i clienti che hanno acquistato i pacchetti treno+battello delle ‘Gite in treno’. Fra le destinazioni proposte, la preferita è il Lago di Como, scelta da 45mila clienti.

Sono stati oltre 3.500 i viaggiatori che si sono diretti verso il Lago di Garda; circa 2.500 quelli verso il Lago Maggiore.

Più di otto clienti su dieci acquistano i pacchetti di Trenord e Navigazione Laghi nelle biglietterie.