Torneo di beneficenza a Castelletto con il gruppo Volley bOLD

E’ in programma per domenica 28 dicembre il torneo di fine anno con l’associazione Volley bOLD. Lo scopo sarà ancora una volta benefico.

Fervono i preparativi per il torneo di fine anno

E’ in programma per domenica 28 dicembre il mitico torneo di fine anno con l’associazione sportiva Volley bOLD. Per tutta la giornata, sul parquet del palazzetto Mario Lanzi di via Caduti per la Libertà si sfideranno gli amanti della pallavolo. Il torneo di volley misto si concluderà con una tombolata finale alle 20.30.

L’obiettivo è benefico

Come lo scorso anno, quando l’iniziativa era al suo debutto, lo scopo sarà benefico. Infatti i soldi raccolti saranno devoluti all’associazione Amici di Tommy e Cecilia di Sesto Calende, che promuove l’integrazione e l’inclusione sociale di bambini con disabilità nel contesto sportivo, ludico e scolastico.