Torna la navigazione sul Ticino tra Castelletto e Sesto Calende

Riprende il servizio di navigazione sul fiume Ticino che collega Castelletto Sopra Ticino e Sesto Calende.

I dettagli

Le corse saranno attive ogni mercoledì mattina, dalle 8:30 alle 12:30, in concomitanza con il tradizionale mercato di Sesto Calende, recentemente tornato nella sua storica location del centro cittadino.

"Oltre a essere un servizio utile e apprezzato dai cittadini e un valore aggiunto per il turismo locale, la navigazione rappresenta un'opportunità per riscoprire il fiume e promuovere la mobilità sostenibile, rientrando nel programma di valorizzazione del territorio promosso dalla nostra Amministrazione". Così il Sindaco Massimo Stilo.