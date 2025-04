Tirato a lucido il lungolago di Arona

Pulizie di primavera per il lungolago di Arona.

Le parole dell'assessore D'Alessandro

"Grazie all'impegno dei nostri uffici comunali e di una ditta esterna specializzata in riqualificazione urbana e “outdoor cleaning” con tecnologie idrodinamiche attive all'avanguardia e la profonda attenzione al nostro territorio - fa sapere l'assessore Monica D'Alessandro - siamo riusciti a prenderci cura di alcuni gioielli del lungolago Marconi: la suggestiva passeggiata “bassa” e il monumento del Barcaiolo, prezioso custode di storie e tradizioni. Con meticolosa precisione e nel pieno rispetto delle normative ambientali, abbiamo restituito a questi spazi la loro originaria bellezza.

La tecnologia di lavaggio idrodinamico attivo, un vero fiore all'occhiello nel settore ambientale, ha agito con delicatezza ed efficacia, rimuovendo impurità e restituendo decoro alla passeggiata, un luogo di incontro e di passeggio tanto caro agli aronesi e a tutti i visitatori. Un'attenzione particolare è stata dedicata al monumento del Barcaiolo e alle pareti in vetro protettive delle Antiche Mura. Il nostro impegno per Arona non si ferma qui: ogni intervento è guidato dalla volontà di migliorare concretamente la qualità della vita e l'attrattiva della nostra città, operando sempre in armonia con l'ambiente che ci circonda.

Siamo orgogliosi di contribuire a rendere Arona un luogo sempre più accogliente e affascinante".