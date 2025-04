Successo per la Caccia alle Uova in Rocca ad Arona

Organizzata dall'Associazione Generazioni in sinergia con la Biblioteca di Arona.

I dettagli

La maestosa Rocca Borromeo si è trasformata in un palcoscenico di allegria contagiosa per tanti bambini sabato 12 aprile 2025. "I loro occhietti vispi brillavano mentre si avventuravano alla scoperta di quei piccoli tesori nascosti tra le mura storiche e i prati rigogliosi. Un'iniziativa brillante, un divertimento sano e genuino, che ha saputo regalare sorrisi indimenticabili a questi piccoli protagonisti - commenta l'assessore all'educazione Monica D'Alessandro - Un plauso sincero va fatto all'Associazione Generazioni, alla Biblioteca di Arona, a Mamma Parliamone, ai Volontari della Rocca nel cuore, La Corte della Rocchetta e Hearis Morgante ma non da meno i fantastici ragazzi dell' Enaip per aver orchestrato questo meraviglioso pomeriggio. La Rocca Borromeo, con la sua bellezza senza tempo, ha fatto da cornice perfetta a questa festa di colori e spensieratezza. Un ringraziamento speciale anche al CENTRO FAMIGLIA del Comune di Arona per aver partecipato attivamente alla giornata di festa".

Le parole dell'associazione Generazioni

"L'Associazione GenerAzioni ringrazia tutti i partecipanti alla prima edizione della Caccia alle Uova nella Rocca Borromea di Arona. I bambini, protagonisti dell'evento, hanno colorato la Rocca con i loro sorrisi e le loro corse alla ricerca delle uova. Grazie a chi ha preparato la festa lavorando con serietà e dedizione. Grazie a chi ha colorato 120 uova e a chi le ha mangiate. Grazie ai ragazzi della scuola Enaip di Arona, fantastici animatori e alla Dirigente Anna Fasoli. Grazie al coniglio Carletto, simpaticissima mascotte della Caccia. Grazie all'associazione Mamma Parliamone per il grande aiuto nella preparazione e nello svolgimento dell'evento. Grazie alla Biblioteca di Arona e al Centro Famiglia per la collaborazione continua. Grazie alle attività commerciali che hanno donato premi e cioccolatini. Grazie al nostro fotografo del cuore Hearis Morgante. Grazie a chi ci ha ospitato, Marco e Giuseppe Liberati de La Corte della Rocchetta e agli amici volontari de La Rocca nel Cuore. Grazie al nostro fantastico I.C. Giovanni XXIII di Arona. Vi aspettiamo il prossimo anno".