Successo per la 32ª edizione della Traversata del Lago Maggiore
1200 gli iscritti
Domenica 31 agosto si è svolta la 32ª edizione della Traversata a nuoto Angera-Arona targata Pro Loco con un successo di partecipanti.
L'evento
La competizione di 2,4 km ha visto la vittoria in campo maschile di Vincenzo Caso in 30:47 e in quello femminile di Emily Golos in 33:55.
Invece nella gara di mezzo fondo di 5 km Meina-Arona (novità2025), disputata sabato 30 agosto ha vinto Vincenzo Caso, mentre nel femminile Chiara Sanzullo.
Per "la classica" Angera-Arona gli iscritti sono stati 1200.
Ospite speciale Roberto Ferrari di Radio Deejay.
