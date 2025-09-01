Evento

Successo per la 32ª edizione della Traversata del Lago Maggiore

1200 gli iscritti

Arona
Pubblicato:

Domenica 31 agosto si è svolta la 32ª edizione della Traversata a nuoto Angera-Arona targata Pro Loco con un successo di partecipanti.

L'evento

La competizione di 2,4 km ha visto la vittoria in campo maschile di Vincenzo Caso in 30:47 e in quello femminile di Emily Golos in 33:55.

Invece nella gara di mezzo fondo di 5 km Meina-Arona (novità2025), disputata sabato 30 agosto ha vinto Vincenzo Caso, mentre nel femminile Chiara Sanzullo.

Per "la classica" Angera-Arona gli iscritti sono stati 1200.
Ospite speciale Roberto Ferrari di Radio Deejay.

traversata 2
Foto 1 di 4
traversata 3
Foto 2 di 4
traversata 4+
Foto 3 di 4
traversata 5
Foto 4 di 4
