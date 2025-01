Successo per il torneo di Burraco a Lesa: 26 coppie partecipanti

13 tavoli da gioco per ben 26 coppie iscritte. Grande successo di partecipazione, domenica 12, per l'ottavo torneo di burraco di Lesawebradio organizzato dall'associazione Radio trasmissioni Lesa in collaborazione con il centro d'incontro lesiano.

I vincitori

Prime classificate la coppia formata da Silvia e Dindi, seconde Franca e Gabriella, terze Antonietta e Adele e quarte Sofia e Rino. Premio di consolazione per l'ultima coppia classificata ovvero quella formata dalle signore Renata e Wanda.

<Come di consueto - commentano gli organizzatori - i ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti e in particolare a Lucia Croma e a Paola Grillo, ai nostri Stefano, Mary, Alma, Paola e a tutti i volontari del Centro d'Incontro>.