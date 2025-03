Studente del Fermi di Arona alle finali delle olimpiadi di matematica

Grande emozione per Edoardo Bertossi, studente della 4ª A del liceo scientifico Fermi di Arona, che si è classificato per la finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica che si terrà a Cesenatico dall’8 all’11 maggio.

Le parole del giovane

«Già lo scorso anno, dopo aver superato la fase di istituto, ero arrivato alla Gara distrettuale di Novara, ma non ero passato ai nazionali perché passa solo il primo - dice il giovane – quest’anno è stata una grossa sorpresa per me, perché la prova era difficile e non me lo aspettavo, evidentemente era difficile per tutti. Ora sono davvero carico per Cesenatico». Un risultato che premia l’impegno degli allievi, ma anche dei docenti, in particolare della professoressa Anna Antonicci, che ha curato la preparazione del gruppo che si è auto-selezionato per le Olimpiadi di matematica.

«Sono molto grato alla docente Antonicci, che dallo scorso anno dedica tempo alla preparazione degli allievi più motivati della scuola alle impegnative prove delle Olimpiadi di matematica, senza dimenticare naturalmente la mia docente di matematica, la prof. Alessandra Savoini. La nostra scuola propone altre competizioni sempre di carattere logico matematico, come le varie gare proposte dall’Università Bocconi, che però privilegiano la matematica applicata e premiano l’intuizione - prosegue il giovane - personalmente, pur partecipando anche alle gare della Bocconi, preferisco le Olimpiadi le cui prove sono più legate ai contenuti studiati nei programmi ministeriali».