Statua di San Carlo: due visite guidate per la riapertura

Domenica 1° marzo riapre la Statua di San Carlo ad Arona con visite guidate alle ore 10:00 e alle ore 14:30

La riapertura

La Statua di San Carlo apre la stagione 2026 domenica 1° marzo alle 10:00.

Dopo la chiusura invernale si celebra l’apertura con visite guidate alle ore 10.00 e alle ore 14:30, pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta della storia, dell’arte e delle curiosità legate a questo imponente monumento dedicato a San Carlo Borromeo.

La Statua di San Carlo Borromeo, rinominata affettuosamente San Carlone, è una delle statue più alte al mondo accessibili all’interno ed è stata voluta nel XVII secolo da Federico Borromeo per celebrare il cugino santo nato ad Arona nel 1538. Da oltre 3 secoli domina il Lago Maggiore con i suoi oltre 35 metri di altezza ed è da sempre punto di riferimento identitario e spirituale del territorio.

Durante la visita, una scala a chiocciola conduce al terrazzo panoramico ai piedi della Statua, da cui si apre una suggestiva vista sul Lago Maggiore. Per chi desidera vivere l’esperienza completa, è possibile anche accedere all’interno del monumento attraverso una scala alla marinara.

Il biglietto d’ingresso comprende anche l’accesso al giardino botanico, ideale per una sosta nel verde, arricchito dalle sculture di Marco Mantovani, artista neoillumista riconosciuto a livello internazionale e allievo di maestri come Lodovico Pogliaghi e Francesco Messina.

La Statua di San Carlo è gestita da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione di beni e monumenti culturali, per conto la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del complesso.

DETTAGLI VISITE GUIDATE

Data: 1° marzo 2026

Orario: ore 10:00 e ore 14:30

Costi: €13 intero; €8 ridotto (ragazzi 6-16 ann); € 5 (persone con disabilità e accompagnatore, Abbonamento Musei Piemonte).

Prenotazioni: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/riapre-il-san-carlone-543.html

ORARI DI MARZO

Venerdì, sabato e domenica 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

CONTATTI

Email: statuasancarlo@ambrosiana.it

Telefono: +39 0322 249 669/ + 39 328 83 77 206