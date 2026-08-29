Stasera Castelletto si anima per la Notte Bianca – VIDEO di presentazione

C’è grande attesa per la Notte Bianca di Castelletto, in programma questa sera, sabato 29 agosto, nelle vie del centro storico cittadino. Quest’anno la manifestazione diventa anche interattiva.

Tutto pronto per una Notte Bianca interattiva

Sabato 29 agosto a Castelletto torna la Notte Bianca Interattiva. A partire dalle 19, il centro si animerà con iniziative per tutte le età. La grande novità dell’edizione 2026 è il format interattivo. Scansionando il QR code presente sul materiale promozionale oppure collegandosi alla piattaforma dedicata, i partecipanti potranno infatti accumulare punti visitando le diverse attività, consultare in tempo reale le promozioni proposte dagli esercenti aderenti e concorrere alla classifica finale con premi messi in palio dagli organizzatori.

Una manifestazione promossa da numerose realtà

L’iniziativa, patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Novara e Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, è promossa dal

Comune di Castelletto Sopra Ticino in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Castelletto Sopra Ticino, la Consulta Sportiva

Comunale, la Corte dei Creativi, le associazioni e le attività economiche locali. Una sinergia che punta a rendere il centro cittadino sempre più vivo e attrattivo, valorizzando il tessuto commerciale e associativo locale e rafforzando l’offerta turistica del territorio. L’Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e turisti a partecipare numerosi alla Notte Bianca Interattiva 2026 per vivere insieme una serata ricca di musica, spettacoli, sport, cultura, gusto e convivialità, riscoprendo il fascino del centro storico di Castelletto Sopra Ticino e le eccellenze del suo territorio.

L’Amministrazione promuove l’iniziativa con un video

Ieri, venerdì 28 agosto, l’Amministrazione ha diffuso un video per promuovere l’iniziativa e promuovere la partecipazione. Ecco il messaggio lanciato dal sindaco Massimo Stilo e dal suo vice Vito Diluca: