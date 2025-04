Sportello risparmio bollette Arona: già 116 pratiche completate

Funziona a pieno ritmo il nuovissimo sportello fortemente voluto dal sindaco di Arona Alberto Gusmeroli per aiutare i cittadini a risparmiare sulle bollette. E sta già facendo scuola in tanti altri comuni della zona e non.

Lo sportello aronese

<Lo sportello di aiuto a risparmiare sulla bolletta della Luce nasce dall’approvazione di un emendamento della Lega a mia prima firma che permette a milioni di cittadini vulnerabili di cambiare contratto entro il 30 giugno 2025 e risparmiare - spiega il primo cittadino - Uno sportello comunale che sta andando molto bene. Alle bravissime persone retribuite con un progetto PNRR abbiamo affiancato una volontaria qualificata davvero straordinaria Antonella Celenza. Abbiamo già completato 116 contratti di persone vulnerabili principalmente persone sopra i 75 anni e diversamente abili.

Il completamento della pratica dura circa mezz’ora per cui riusciamo a fare circa 10 pratiche al giorno di passaggio dal mercato libero/tutelato al sistema a tutele graduali>.

Ma quanto si può risparmiare nel concreto? <Il risparmio va da un minimo di 136 euro ad un massimo del 30% del costo della bolletta della luce. Abbiamo un arretrato di circa 15 pratiche e poi abbiamo informato una cinquantina di persone che si sono fatte loro la pratica. Per cui è un successo e abbiamo ancora tempo sino al 30 giugno>.

Hanno seguito Arona nell’apertura dello sportello i seguenti comuni: Oleggio e Oleggio Castello, Dormelletto, Pisano, Macugnaga, Massa <ho scritto al Presidente dell’Anci, il Sindaco di Napoli, perché diffonda l’iniziativa a tutti i comuni d’Italia ma senza risposta - prosegue Gusmeroli - Parteciperò oggi, venerdì 18 aprile 2025, insieme all’assessore all’ambiente della Regione Piemonte Matteo Marnati, al presidente Anci Davide Gilardino e al presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero a un evento in Regione dal titolo "Inclusione energetica: soluzioni per i consumatori vulnerabili e scadenze del 2025" . Sto facendo il possibile e l’impossibile affinché vengano aiutati tutti i vulnerabili d’Italia a risparmiare sulla bolletta della luce cambiando contratto>.

Ed è di questi giorni anche l'approvazione di un nuovo emendamento sull'argomento che guarda anche al futuro: <E' stato approvato in settimana un altro emendamento della Lega, a mia prima firma, a favore di milioni di cittadini vulnerabili (over 75 anni, diversamente abili e fragili economici) per continuare a risparmiare sulla bolletta della luce anche da marzo 2027. Dopo aver consentito con un emendamento al DI Concorrenza (dicembre 2024) il passaggio degli utenti vulnerabili che si trovano nel mercato tutelato o in quello libero al più economico sistema a tutele graduali, ora con un nuovo emendamento al DI Bollette a mia prima firma si interviene tutelandoli per il futuro. Infatti, alla cessazione del 31 marzo 2027, i clienti vulnerabili del sistema a tutele graduali saranno nuovamente inseriti all'interno di un mercato di tutela e non nel mercato libero, salvaguardandone i risparmi e prevenendo anche il fatto che possano essere esposti al teleselling spesso selvaggio di alcuni operatori>.