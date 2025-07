Spettacolo di fine grest a Paruzzaro

Attualità

All’oratorio di Paruzzaro, venerdì 27, si è svolto lo spettacolo di fine Grest, che ha visto protagonisti i giovanissimi partecipanti e gli animatori, applauditissimi da genitori, nonni e dal numeroso pubblico.

La festa

La festa è iniziata con l’esibizione dei bambini che hanno realizzato un gioioso balletto, guidati dai loro animatori, a seguire la classifica e la premiazione della squadra BLU vincitrice dei giochi svolti durante il Grest.

Poi la recita tratta dal tema di quest’anno “THE CIRCUS GREST”, molto ben interpretata dagli animatori, seguita dalla performance del Mago Alex, che ha intrattenuto piccoli e adulti con divertenti siparietti comici e di magia.

Un piacevole pomeriggio che ha visto la gioia negli occhi di piccoli e ragazzi, ciascuno impegnato nel dare il meglio di sé per la buona riuscita dello spettacolo e per esprimere il soddisfacimento per le attività dell’oratorio estivo.

Al termine, il parroco ha ringraziato quanti hanno offerto il loro servizio durante le tre settimane di Grest e per i festeggiamenti finali.

Le mamme hanno offerto un apprezzatissimo rinfresco a conclusione della bella festa.