Spente 100 candeline alla Rsa di Paruzzaro

Lo scorso 26 settembre ala residenza sanitaria assistenziale per anziane di Paruzzaro Villa San Benedetto, gestita dalle suore Benedettine della Divina Provvidenza, si sono festeggiati i 100 anni della signora Ebe Comazzi nata proprio il 26 settembre del 1925 e residente a Paruzzaro.

La festa

Alla celebrazione hanno partecipato parenti, amici, il sindaco Matteo Mora, la vicesindaco Giovanna Bonaiti e la tutrice avvocato Sabrina Lorini Milano.

La signora Ebe, nata ad Arona, residente a Paruzzaro e in Svizzera per un periodo della sua vita è un esempio di grinta ed energia nonostante l’età anagrafica. Donna colta e sempre curiosa di ciò che accade attorno a lei e del mondo.