Sindaco di Borgo Ticino alla commemorazione delle Fosse Ardeatine

Il sindaco di Borgo Ticino Alessandro Marchese ha partecipato alla commemorazione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, celebrata lo scorso 24 marzo.

Marchese alle Fosse Ardeatine con Mattarella

C’era anche il sindaco di Borgo Ticino Alessandro Marchese lo scorso 24 marzo al Mausoleo Ardeatino delle Fosse Ardeatine per la tradizionale cerimonia di commemorazione dell’eccidio nazifascista. Si trattava dell’82° anniversario di quella tragedia.

Le parole del primo cittadino

Marchese ha affidato le sue impressioni sulla commemorazione a un post su Instagram. “Presso il Mausoleo Ardeatino di Fosse Ardeatine – scrive Marchese – si è svolta la cerimonia per l’82° anniversario dell’eccidio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa Guido Crosetto, del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Su invito di Roma Capitale e dell’Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri, ho avuto l’onore di partecipare, in qualità di Sindaco, a questo momento di altissimo valore istituzionale e civile, nel quale l’Italia intera si è raccolta nel ricordo delle 335 vittime dell’eccidio nazifascista del 24 marzo 1944″.