Simulazione di Maxi Emergenza a Dormelletto VIDEO

Il centro di ricerca universitario Crimedim ha organizzato ieri, mercoledì 28 maggio 2025 a Dormelletto una simulazione di maxi emergenza con più di 150 feriti e oltre 500 persone coinvolte tra soccorritori e forze dell'ordine.

Maxi emergenza a Dormelletto

La motonave Topazio, appartenente alla flotta della Navigazione Lago Maggiore, è stata teatro di un importante incendio con circa 150 feriti e più di 200 operatori per il soccorso impegnati sul campo. Sono questi i numeri dell'annuale esercitazione del Centro di ricerca e formazione in medicina dei disastri, assistenza umanitaria e salute globale che si è svolta nello specchio d'acqua antistante Dormelletto, in località Pirolino.

I feriti, simulati, dopo essere stati soccorsi con mezzi navali sono stati trasportati all'ospedale da campo dell'esercito Italiano allestito nel vicino campo da calcio. L'organizzazione ha visto coinvolte in totale più di 500 persone tra Esercito, forze dell'ordine, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, 118 Piemonte, Croce Rossa Italiana, Pubbliche Assistenze, Protezione Civile, Gruppo Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, Radioamatori.

Riprese video: Emanuele Sandon

Servizio a cura di: Diletta Pirino