Secondo compleanno per “La Fabbrichetta” di Arona

Sono passati due anni dall’inaugurazione della Fabbrichetta di Arona, nata dalla visione e dall’azione congiunta della Società Cooperativa Sociale Il Ponte e delle associazioni Amici di Paolino OdV e Amici dell’Istituto Enrico Fermi di Arona APS.

I dettagli

Molto è stato fatto per favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e svantaggio sociale e per creare uno spazio capace di aprirsi alla comunità nel senso dell’integrazione e della valorizzazione delle differenze.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’entusiasmo e alla generosità di donatori e volontari che hanno saputo dare concretezza all’ambizioso progetto.

Sabato 27 settembre, dalle ore 11 alle 18, i festeggiamenti per il secondo compleanno sono l’occasione per ritrovarsi, raccontarsi ciò che è stato fatto, condividere i prossimi obiettivi o, per coloro che ancora non conoscono La Fabbrichetta, esplorare gli spazi e conoscere i volti che ogni giorno li popolano.

Anche i più piccoli troveranno dei buoni motivi per festeggiare: per loro durante la giornata sarà possibile frequentare i laboratori di mosaico tenuti da Donne in Arte che, per l’occasione, realizzeranno una panchina d’artista. Si potrà anche partecipare ai tavoli dedicati ai giochi di ruolo gestiti dagli Amici del Fermi.

Il tutto accompagnato dai ravioli di pasta fresca a “chilometro zero”, dalla degustazione di vini Brigatti, dai gelati Audere, dai cocktail realizzati dagli studenti del LES Don Bosco.

E, come in ogni festa che si rispetti, non mancherà la buona musica, grazie alla partecipazione di Marta e Carlo, due band emergenti della Scuola di Musica Ethos e Obrigado!, che allieteranno i diversi momenti della festa.

Appuntamento sabato 27 dalle 11 alle 18 in via Mottarone ad Arona.