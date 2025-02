Scuola Alessandro Manzoni di Lesa e Comune insieme per migliorare l'offerta educativa

Unire le forze per dare centralità alla scuola con ulteriori iniziative atte a rafforzare la competitività e l’efficienza del nostro territorio.

I progetti

L’elaborazione di una progettualità innovativa che comprenda diverse attività complementari a quelle scolastiche, finanziate dal Comune di Lesa in accordo con la Direzione Didattica di Invorio, che assicuri la continuità e la fluidità del percorso di studi tra i diversi gradi di istruzione e che prepari in modo ancor più qualificato gli studenti. Da ricordare che quella di Lesa è l’unica scuola dell’ I.C. Vergante dotata al proprio interno di un percorso educativo che parte dall’asilo nido e arriva alla scuola secondaria di primo grado, con molte aree all’aria aperta attrezzate e sportive a disposizione.

Da qualche mese, con l’arrivo della Prof. Anna Forte, l’amministrazione ha avviato un proficuo dialogo per la risoluzione dei problemi e la condivisione dell’obiettivo di puntare a rialzare il livello di qualità dei servizi scolastici a Lesa.

A tutto ciò ha poi fatto seguito giovedì scorso un evento che ha riunito la Dirigente Scolastica, il Sindaco, l’Assessore, i docenti e i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia, che l’anno prossimo cominceranno la scuola primaria. E’ stata quella la sede per rendere ufficiali i progetti finanziati dal Comune di Lesa per il prossimo anno scolastico ovvero:

- il progetto di psicomotricità per la scuola dell’infanzia

- il progetto inglese con insegnante madrelingua per la scuola dell’infanzia, per la classe 1° della primaria e per la scuola secondaria

- continua il progetto Radio Scuola a cura di LesaWebRadio

- il progetto sportivo di atletica

Da subito invece partirà il progetto di inglese con insegnante madrelingua per la classe 4° della primaria.

Anche il pre- e post-scuola sarà confermato con costi agevolati e con l’integrazione del buono pasto.

Tutto questo andrà ad integrarsi all’offerta didattica messa in campo dall’Istituto Comprensivo del Vergante.

Infine, Luca Bona illustra gli investimenti fatti nel plesso scolastico di Lesa dal 2019:

180.000€ di fondi comunali, 108.000€ di fondi Statali e 585.000€ di contributi Stato-Regione. E preannuncia che l’amministrazione proseguirà con ulteriori interventi di miglioramento.

Un’ultima importante novità: nei prossimi giorni verrà attrezzato anche un nuovo ufficio di direzione presso la scuola primaria per consentire una presenza personale della Dott.ssa Forte e delle sue collaboratrici.