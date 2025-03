Sangiovanni sceglie Lesa per il suo nuovo video musicale

Lo staff del noto cantante Sangiovanni con troupe al seguito, ha scelto la spiaggia di Lesa per girare le immagini del suo nuovo video, richiedendo un permesso al Comune di Lesa per potercisi recare tra le 4:00 e le 8:00 del mattino.

Sangiovanni a Lesa

"Ci piace pensare che mercoledì sia ripartita proprio da Lesa la carriera artistica di Giovanni Pietro Damian, in arte "Sangiovanni", al quale noi di LesaWebRadio auguriamo ogni bene e altrettanti successi, dopo il periodo difficile che ha dovuto affrontare allontanandosi volontariamente dai riflettori per preservare la propria salute, senza timore di dover nascondere il proprio momento di vulnerabilità. Bravo Sangio! In bocca al lupo".