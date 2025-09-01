"Salviamo la nostra fontana di Arona": al via da domani la raccolta firme delle minoranze
"La fontana deve restare un simbolo della città e se c'è qualcosa che non funziona, la prima cosa da fare è ripararla e farla tornare efficiente"
"La Fontana dei Giardini non è solo acqua e pietre: è un simbolo di Arona, fotografato, amato e parte del nostro lungolago". Così l'ex primo cittadino Federico Monti annunciando la partenza della raccolta firme.
"Salviamo la fontana"
"Da martedì 2 settembre, inizia la raccolta firme, che ha lo scopo di far sentire la voce dei cittadini Aronesi, che non vogliono che la nostra storica fontana venga smantellata. Ecco il testo della petizione, condiviso con i nostri colleghi Consiglieri Comunali di “Impronta Civica “, che saranno con noi, nei gazebi di tutto il mese di settembre, nei giorni del martedì e del sabato. Dovete firmare tutti, perché il rischio che questa amministrazione trovi il modo di fare marcia indietro dopo le ultime dichiarazioni, esiste ancora, finché non vedremo la nostra storica fontana ristrutturata e resa ancora più bella, vorrà dire che il risultato è raggiunto" Federico Monti per Arona agli Aronesi.
La petizione
"Il Sindaco ha prima comunicato che era sua intenzione abbatterla per sostituirla con una fontana "a raso" che, d'inverno o durante gli eventi, avrebbe potuto essere spenta per ricavarne una piazza per ospitare eventi, ma finendo per far diventare quello spazio solo l'ennesima piazza senz'anima.
Tanti aronesi, informati di questa intenzione hanno già fatto sentire la propria voce, dicendo NO a un progetto non condiviso che, con la scusa di sistemare ciò che, per incuria e scarsa manutenzione si dice che non va bene, di fatto voleva cancellare il passato.
A fronte della mobilitazione di tante persone, il Sindaco ha comunicato la sua "decisione di non procedere più con il progetto di una fontana a raso, ma con uno più somigliante possibile alla Fontana del Millennio del 1962, in linea con i desiderata e l'affetto per questa fontana espresso da molti cittadini" aprendo "una fase di ascolto e raccolta di proposte da parte della cittadinanza" a tale scopo creando una mail a cui inviare "idee, progetti o suggerimenti".
La nostra città ha già luoghi per fare musica, spettacoli e dj set e riteniamo che la fontana debba restare un simbolo della città e se c'è qualcosa che non funziona, la prima cosa da fare è ripararla e farla tornare efficiente.
Noi crediamo in un'altra strada: recuperarla, ristrutturarla, magari renderla ancora più bella, senza cancellare un pezzo di identità cittadina.
Firma anche tu per dire, NO alla demolizione, Sì alla manutenzione, senza cancellare la memoria storica di Arona.
Difendiamo la nostra storia, costruiamo il nostro futuro partendo da ciò che abbiamo.
Manda anche tu una mail a fontana@comune.arona.no.it e scrivi anche "SALVIAMO LA NOSTRA FONTANA"".