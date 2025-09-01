"Salviamo la nostra fontana di Arona": al via da domani la raccolta firme delle minoranze

Attualità

"La fontana deve restare un simbolo della città e se c'è qualcosa che non funziona, la prima cosa da fare è ripararla e farla tornare efficiente"

"La Fontana dei Giardini non è solo acqua e pietre: è un simbolo di Arona, fotografato, amato e parte del nostro lungolago". Così l'ex primo cittadino Federico Monti annunciando la partenza della raccolta firme.

"Salviamo la fontana"

"Da martedì 2 settembre, inizia la raccolta firme, che ha lo scopo di far sentire la voce dei cittadini Aronesi, che non vogliono che la nostra storica fontana venga smantellata. Ecco il testo della petizione, condiviso con i nostri colleghi Consiglieri Comunali di “Impronta Civica “, che saranno con noi, nei gazebi di tutto il mese di settembre, nei giorni del martedì e del sabato. Dovete firmare tutti, perché il rischio che questa amministrazione trovi il modo di fare marcia indietro dopo le ultime dichiarazioni, esiste ancora, finché non vedremo la nostra storica fontana ristrutturata e resa ancora più bella, vorrà dire che il risultato è raggiunto" Federico Monti per Arona agli Aronesi.

La petizione