Sale ad Arona l'incentivo per l'acquisto di bici a pedalata assistita

Attualità

Spetta solo ai residenti in città

Ecco le regole e le modalità per ricevere il bonus.

Bici a pedalata assistita

LE REGOLE:

♦️Spetta ai residenti di Arona.

♦️Si acquista dove si vuole la bici.

♦️La fattura, il pagamento e l’Isee si consegnano in Comune e in 8/10 giorni si ottiene il rimborso che dal 1 luglio 2025 è salito.

Ecco le seguenti nuove misure:

- 65% con il massimo di 650 euro per bici elettriche e massimo 1.000 euro per cargo bike per chi ha Isee inferiore a 50.000 euro

- 65% con il massimo di 325 euro per bici elettriche e massimo 500 euro per cargo bike per chi ha Isee superiore a 50.000 euro

"La bici elettrica è, in condizioni di bel tempo, un valido sostituto all’auto nella nostra città - fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli - Io la uso tantissimo (non ho chiesto l’incentivo) anche per andare a San Carlo, Dagnente e Montrigiasco senza alcuna fatica. Come Comune ne abbiamo acquistate due per la polizia locale e una per l’ufficio tecnico. A disposizione per ulteriori dettagli o informazioni".