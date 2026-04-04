Ruota panoramica di Arona: concessione rinnovata per tre anni tra polemiche e critiche

"Impronta Civica" ha criticato la scarsa trasparenza e la mancanza di coinvolgimento della Soprintendenza; il sindaco Gusmeroli difende la bontà del suo operato

La grande ruota panoramica di Arona, installata lo scorso anno nei giardini di corso Repubblica, sarà presente in città per i prossimi tre anni.

Ruota panoramica di Arona: concessione rinnovata per tre anni

La decisione di rinnovare la concessione ha suscitato dibattito, soprattutto dopo le critiche della lista di opposizione Impronta Civica, che ha pubblicato un video sui propri canali social denunciando presunte carenze nella gestione della gara e nella tutela degli interessi del Comune.

Secondo l’opposizione, la licenza e l’autorizzazione paesaggistica della ruota erano scadute il 28 febbraio e la struttura avrebbe dovuto essere rimossa. Tuttavia, il Comune avrebbe avviato un’indagine di mercato con base d’asta di 1.000 euro, a cui ha partecipato un solo operatore, lo stesso già in gestione. Impronta Civica ha criticato la scarsa trasparenza e la mancanza di coinvolgimento della Soprintendenza, che avrebbe comunque rinnovato la propria disponibilità per un tavolo tecnico.

Il sindaco Alberto Gusmeroli ha risposto difendendo la scelta dell’Amministrazione: «Visto il grande successo della Ruota Panoramica, che è diventata attrazione e elemento estetico per la città, abbiamo predisposto un bando per garantirne la presenza stabile per i prossimi tre anni. Prima della pubblicazione, abbiamo acquisito l’assenso della Soprintendenza, a conferma della compatibilità con il contesto urbano».

La ruota, alta oltre 30 metri, rappresenta per il sindaco un elemento di attrattività turistica e valorizzazione dello skyline cittadino, visibile anche dal lago e da diversi punti della città.