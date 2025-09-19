Ritorna il camminarNarrando ad Arona

Appuntamento sabato 27 settembre, ore 10.30 in corso Europa (prato davanti agli sacchi in Punta Vevera)

CamminarNarrando

Confermate alla guida degli appuntamenti Maria Teresa Praitano e Lucia Maccagnola, instancabili narratrici che, come sempre, selezioneranno letture in armonia con il luogo di svolgimento dell’incontro con le famiglie.

Le tappe di CamminarNarrando comporranno un percorso ideale lungo tutto il territorio fruibile sia durante gli incontri, sia successivamente, in modo indipendente da ogni famiglia o da gruppi di amici con bambini.

In occasione del primo incontro al quale parteciperanno, le famiglie riceveranno l’ormai famoso “Passaporto del Lettore”: le bambine e i bambini che saranno presenti a tutti gli incontri o raccoglieranno 17 timbri sul passaporto -apposti dalle bibliotecarie- grazie anche ad altre iniziative delle Biblioteche del Coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino, entro la fine dell’anno riceveranno una mini carriola piena di bellissimi libri.

ISCRIZIONE ON LINE: https://form.jotform.com/240715309696362