Ripresa dei lavori sulla SS 33 del Sempione ad Arona: senso unico alternato

A partire da domani, martedì 23 settembre, riprenderanno i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca, sovrastante la SS 33 del Sempione, nel tratto compreso tra il km 65+300 e il km 65+400 nel Comune di Arona.

I dettagli

Per consentire l’esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza, verranno adottati i seguenti provvedimenti:

• istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri;

• divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 16 tonnellate,

esclusi i mezzi adibiti al servizio pubblico e al soccorso.

Le limitazioni saranno in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:00, fino al 31

dicembre 2025. Sono esclusi i giorni festivi e prefestivi.

“Si invita l’utenza a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a programmare per tempo i propri spostamenti” fanno sapere dal comune.