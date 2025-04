Rinnovate le cariche della “Confraternita del SS. Sacramento e del Santo Rosario” di Paruzzaro

I componenti della “Confraternita del SS. Sacramento e del Santo Rosario” di Paruzzaro si sono riuniti in assemblea venerdì 4 alla presenza del parroco in qualità di Arciprete assistente ecclesiastico, per rinnovare le cariche confraternali ed eleggere il Priore.

I dettagli

Silvana Tadini è stata rieletta nelle cariche di Priora e Segretaria; Marco Colombo è stato eletto Vice Priore, Ermanno Julita è stato eletto Cerimoniere (Maestro dei novizi), Duilia Cadei è stata rieletta Tesoriere e Silvio Caligara è stato rieletto Regolatore delle processioni.

La priora Silvana Tadini ha accettato l’incarico con gioia, ricordando il cammino compiuto nel triennio trascorso, ricco di esperienze positive umane e spirituali, e per questo ha ringraziato i Confratelli e il parroco e ha rinnovato il proprio impegno al servizio della Confraternita e della comunità.

Il Vice Priore Marco Colombo, nel ringraziare i confratelli e il parroco, pur non essendo residente a Paruzzaro, ha promesso il massimo impegno e la propria presenza per condurre, con i Confratelli, la nuova programmazione organizzativa delle future iniziative a sostegno delle celebrazioni sacre e sociali, nel rispetto della tradizione e delle norme della Confraternita.

Dopo aver ricordato nella preghiera i Confratelli defunti e quelli non presenti, il parroco ha augurato alla Confraternita, quale testimone di un’antica devozione ancora viva e presente al

servizio della parrocchia, un buon cammino ricco di fede e armonia.