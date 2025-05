Rifugio Miletta: "Con il 5X1000 potremmo costruire l'Ospedale per i selvatici"

L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i dati relativi al 5x1000 per l’anno finanziario 2024 e Rifugio Miletta è tra i beneficiari con un significativo incremento: 3.058 scelte, +24,66% rispetto all’anno precedente, per un totale di 80.402,99 euro.

L'Ospedale dei selvatici

Un risultato importante, che testimonia la crescente fiducia dei cittadini nel lavoro quotidiano di Rifugio Miletta – dal soccorso di oltre 2.500 animali selvatici all’anno fino all'accoglienza di trecento animali “da reddito” liberati, che vivono in pianta stabile nel rifugio di Agrate Conturbia.

Il 5x1000 non verrà impiegato per sostenere le attività quotidiane; il team di Rifugio Miletta ha scelto infatti di accantonare i cinque per mille del 2023, 2024 e 2025 per un progetto ambizioso e urgente: la costruzione, nel 2026, del primo Ospedale dei selvatici, che sorgerà sempre ad Agrate Conturbia, proprio davanti al rifugio.

"Non è una scelta semplice – spiegano i responsabili del Rifugio – ma è una promessa che facciamo a tutti coloro che ci hanno scelti: le vostre firme diventeranno muri solidi, strumentazioni, sale di degenza all’avanguardia. Saranno il futuro di migliaia di vite."

Il progetto e i permessi ci sono già, ma manca ancora un passaggio fondamentale: la possibilità di iniziare la costruzione dipende dalle scelte di quest’anno, decisive per avviare i lavori.

Rifugio Miletta lancia un appello a chi sta compilando in questi giorni la dichiarazione dei redditi: “Per costruire l’Ospedale che ogni anno accoglierà migliaia di vite selvatiche è fondamentale che, nella dichiarazione dei redditi in corso, almeno 5.000 persone scelgano di destinarci il 5x1000: non costa nulla, ma per caprioli, ricci, scoiattoli, gufi e chiunque abbia bisogno di noi cambierà tutto. Inserite il codice fiscale 94070470037 e contribuite a far nascere l’Ospedale dei selvatici.”