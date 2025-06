Ricorsi e contenziosi per l'Imu non versata dalle Marcelline di Arona: Gusmeroli chiarisce la situazione

Imu sì o Imu no. L'istituto Marcelline e il comune di Arona a colpi di ricorsi e costituzione in giudizio stanno cercando di risolvere una complicata questione legata ai mancati versamenti Imu da parte dell'istituto religioso. A spiegare i fatti è il sindaco Alberto Gusmeroli.

Imu

"L'ufficio tributi del comune di Arona, nell'anno 2024, preso atto di un mutato orientamento della Corte di Cassazione in materia di Imu dovuta dalle scuole paritarie, ha dovuto emettere un avviso di accertamento relativo all'anno 2019 per recuperare l'imposta sino a quel momento legittimamente non versata dall’Istituto Marcelline in base al precedente orientamento di legge. L'istituto scolastico "Marcelline" ha proposto ricorso dinanzi al giudice tributario. Il Comune, a fronte del ricorso, si è doverosamente costituito in giudizio".

Secondo il primo cittadino non sarebbe dunque in corso nessuna "battaglia legale" "come erroneamente comparso su un giornale, ma atti dovuti in base a un cambiamento di orientamento giurisprudenziale. Tanto chiarito, ciò che l'amministrazione auspica è un intervento legislativo nazionale che, superando il nuovo recente orientamento giurisprudenziale, consenta di riconoscere un regime tributario di favore, in materia di IMU agli istituti scolastici paritari, in considerazione della fondamentale funzione di promozione culturale ed educativa che svolgono e del ruolo essenziale di presidio del pluralismo educativo ai medesimi riconosciuto. La Giunta Comunale ha adottato comunque una delibera, sulla base del nuovo regolamento comunale sulla concessione di contributi in conto capitale, stanziando la somma di euro 63mila euro a favore della Casa Religiosa di culture e lingue per l'educazione e l'istruzione delle Suore Marcelline a titolo di contributo a parziale ristoro degli investimenti effettuati nel precedente quinquennio (manutenzione straordinaria del tetto della struttura scolastica sita in C.so Repubblica). L'ente ecclesiastico, il cui istituto scolastico presente in Arona costituisce un centro educativo-culturale di fondamentale importanza per la città, con oltre 80 tra dipendenti e collaboratori che si troverebbe in gravi difficoltà economiche nel sostenere il pagamento dell'imposta tanto da mettere a rischio la stessa continuità dell'attività, a fronte del contributo, ha già espresso l'intenzione di provvedere nei prossimi giorni al pagamento dell'IMU contestata ponendo fine a qualsiasi contenzioso".

Così dalle Marcelline

Suor Anna Monia Alfieri, Legale rappresentante scuola Marcelline, aggiunge: "Sul fronte Imu è necessario un intervento legislativo che superi le interpretazioni e risolva in modo definitivo la questione per quelle scuole pubbliche paritarie le cui rette sono inferiori al Costo Medio Studente, in virtù del fatto che il loro servizio è pubblico esattamente come quello erogato dalle scuole statali che, giustamente e doverosamente, sono esentate dal pagamento dell'Imu. In assenza dell'auspicato intervento legislativo, l'accertamento Imu avviato dal comune di Arona si conclude con il versamento da parte dell'Istituto al comune di quanto richiesto.

Desidero, però, ringraziare il sindaco e la giunta comunale per la delibera con la quale si stabilisce il versamento da parte del comune all'Istituto della quota pari a 63 mila euro, a parziale ristoro dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel quinquennio precedente (alla data odierna pari ad € 495.638 circa). La delibera comunale trova il suo fondamento nell'apprezzamento del valore educativo e culturale dell'opera svolta dall'Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline a favore della comunità cittadina di Arona.

Ed è proprio per questo ruolo riconosciuto dal territorio all'Istituto, così come quello di tutti i territori italiani nei confronti degli Istituti pubblici paritari operanti nelle singole realtà, che la questione IMU deve arrivare ad una svolta legislativa che ponga fine alla iniqua querelle. Il Ministro Valditara, il viceministro Leo, altri esponenti del Governo e della politica a livello trasversale si sono detti pronti ad intervenire. Confido nella serietà provata di questi esponenti e mi auguro una soluzione in tempi ragionevolmente celeri, per il bene degli italiani, genitori in primis".