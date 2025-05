Riapre il centro prelievi di Castelletto Ticino

Dal 20 maggio 2025 sarà di nuovo possibile effettuare prelievi ematici e consegnare materiale biologico per l'analisi presso il Centro Prelievi di Via Caduti Libertà n. 20.

I dettagli

Tutti i martedì dalle 08:00 alle 09:30

Questa importante riapertura è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino - assessorato alle Politiche Sociali, la Croce Rossa Italiana -Comitato di Arona, Auser e l'ASL NO.

Il servizio sarà gestito da infermieri professionali volontari della Croce Rossa Il trasporto dei campioni al laboratorio sará garantito da Auser, che curerà la consegna in sicurezza.

Grazie all'accordo con l'ASL, saranno messi a disposizione i locali, fornito il materiale sanitario e garantita la trasmissione dei risultati al laboratorio.

L'Amministrazione Comunale contribuisce alla gestione con un rimborso alla CRI. dimostrando l'impegno nel riportare sul territorio un servizio essenziale, vicino ai bisogni dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili. Un servizio di prossimità, qualità e solidarietà, che nasce dalla sinergia tra pubblico e volontariato.