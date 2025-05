Riapre il Centro prelievi di Castelletto grazie alle volontarie

Il Centro prelievi di via Caduti era gestito dall'Asl, che però ha dovuto sospendere il servizio per mancanza di forze. Ora il Comune ha riattivato il Centro grazie all'aiuto delle infermiere volontarie, di Auser e della Croce rossa.

Un nuovo inizio per il Centro prelievi

E’ stato ufficialmente riaperto nella mattinata di martedì 13 maggio il Centro prelievi comunale di Castelletto Ticino, chiuso a gennaio per mancanza di volontari e ora rientrato in funzione. La struttura di via Caduti per la Libertà rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra Asl, volontari e Comuni. Una sinergia che diventa sempre più fondamentale per garantire cure e servizi sanitari, in un contesto in cui la sanità è sempre più accentrata e in cui il personale sanitario e le risorse sono sempre meno numerosi.

Nello specifico, il Centro prelievi di via Caduti è ospitato da un immobile di proprietà comunale, che però è assegnato in gestione esclusiva all’Asl. Qui si svolgono anche le attività del Consultorio e della campagna “Prevenzione Serena”. Asl ha gestito all’interno degli studi castellettesi il servizio relativo ai prelievi ematici per anni, fino al 2023. Dopo di che, a causa della carenza di personale infermieristico abilitato, l’Azienda sanitaria ha annunciato l’intenzione di sospendere il servizio. Qui è entrato in gioco il Comune, che, già due anni fa, ha raccolto la disponibilità di un gruppo di infermiere specializzate volontarie, della Croce rossa e dei volontari Auser per gestire i prelievi in loco. Poi, nelle prime settimane del 2025 è stato necessario sospendere nuovamente tutto per il venir meno della disponibilità delle volontarie. E ora si riprende.

"Da martedì 20 torneremo a fare i prelievi"

"Martedì 13 - dice l’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Zarini - abbiamo ripreso con la raccolta delle impegnative. A partire dal 20 maggio torneremo a effettuare gratuitamente anche i prelievi sia di sangue che di materiale biologico, sui cittadini che si saranno prenotati per il servizio la settimana precedente".

Il servizio sarà attivo quindi tutti i martedì dalle 8 alle 9.30. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0331.971943. "Il cittadino dovrà presentarsi con l’impegnativa del proprio medico curante - dice l’assessora Zarini - il martedì prima di quello in cui intende effettuare il prelievo. Poi, 7 giorni dopo, potrà venire al Centro per effettuare il prelievo. Una volta raccolte le impegnative infatti, comunichiamo tutti i dati ad Asl, che ci procura le provette e tutto il materiale necessario. I volontari Auser si occupano di portare i campioni all’Asl e di farci avere i relativi risultati. Per attivare il servizio inoltre è stato necessario sottoscrivere un’altra convenzione con la Croce rossa, a cui sono iscritte le infermiere volontarie. Il Comune ha stanziato 1.500 euro per coprire le spese assicurative delle infermiere, che hanno anche superato un corso professionale".

"Il risultato di un grande lavoro di squadra"

"Ovviamente si tratta di un risultato di cui siamo molto soddisfatti - aggiunge il sindaco Massimo Stilo - un risultato di squadra, ottenuto grazie alla collaborazione con Asl, con l’Auser e la Croce rossa. Un grande grazie va all’assessora Zarini per il suo impegno nell’organizzazione e chiaramente alle nostre infermiere volontarie Rosella Callegari, Marinella Ribera, Serena Sasso, Lorena Barberi, Lorena Bai. I cittadini aspettavano da molto il ritorno di questo servizio, che siamo convinti possa essere un aiuto fondamentale, soprattutto per i pazienti più anziani che non hanno la possibilità di recarsi ad Arona o a Borgomanero per i prelievi".