Record di presenze per i "mercatini di Natale" estivi a Lesa

L'evento, giunto alla sua terza edizione, ha richiamato tantissimi turisti ed è anche salito alla ribalta nazionale grazie a due servizi del tg3 e del tg1.

Mercatini di Natale, le parole del sindaco Luca Bona

"Una giornata bellissima e divertente, nella quale probabilmente abbiamo battuto il record delle presenze a Lesa, con tanti visitatori fino dal mattino e un pullman arrivato dalla Romagna. Abbiamo dato visibilità nazionale al Territorio con i servizi al tg3 e tg1. Un enorme grazie alla squadra che ha lavorato tantissimo.

Dalla Consigliera al Turismo Jessica Bona, ai volontari della Lesa Web Radio, al Comitato per i mercatini, che lavora da gennaio. Grazie alla Corte dei creativi, agli sponsor, alla CRI di Lesa e alla Squadra AIB di Lesa, che hanno garantito la sicurezza in ausilio alla Polizia Locale, che ringrazio insieme all'Ufficio Tecnico per lo sforzo organizzativo. Grazie al circolo dei SUP per aver portato Babbo Natale con un bellissimo corteo notturno. Grazie davvero a chi ha dato una mano, prestando la propria professionalità alla Comunità e a tutti i partecipanti.

Lesa oltre a essere un posto fantastico ha la squadra che in ogni occasione fa la differenza, che non è sempre la stessa, perché associazioni e persone sono diverse, ma tutti alla fine ci mettono qualcosa di personale, questo appunto fa sempre la differenza".