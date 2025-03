Raccolta firme contro l'impianto agrivoltaico a Oleggio Castello

E' in corso il progetto per la realizzazione di un grande impianto agrivoltaico a Oleggio Castello. I residenti dicono No ed è partita la raccolta firme.

Le motivazioni dei promotori

"L'impianto rischia di deturpare i prati di Ceserio, una zona di grande pregio paesaggistico, ambientale e storico. L’amministrazione comunale ha già fatto un ottimo lavoro, ribadendo con decisione la sua contrarietà con la delibera di Consiglio Comunale del 20/02/25 votata all’unanimità.

Ora tocca a noi cittadini! Con questa iniziativa vogliamo rafforzare l’operato dell’amministrazione e dimostrare che la comunità è compatta nella difesa del territorio!".

Dove e quando firmare?

Sabato 1 marzo •09:30 - 12:30 → A fianco al Bar Zentrum Stube •15:00 - 17:30 → Regione Campora

Domenica 2 marzo •11.30 - 13.00 → Chiesa Parrocchiale