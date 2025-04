"Puliamo il mondo": le spiagge di Lesa le migliori della sponda piemontese del Maggiore

Il monitoraggio realizzato da Legambiente il 5 aprile scorso con l'evento "Puliamo il mondo" ha certificato che le spiagge di Lesa e quelle di Baveno sono le migliori della sponda piemontese del Lago Maggiore per quantità di rifiuti ritrovati a cui si aggiunge la qualità delle acque rilevata ogni anno da Arpa Piemonte.

Puliamo il mondo

Ecco alcuni dati elaborati e classificati dall'Associazione "Gli Amici del Lago" Circolo di Legambiente sulla ricerca di rifiuti abbandonati sulle 3 principali spiagge di Lesa. C'è ancora da migliorare, sicuramente cominciando ad esempio dallo smettere di gettare mozziconi di sigarette a terra.

Nel frattempo il Sindaco Luca Bona, a partire da un nuovo giro di pulizia e manutenzione in programma in questi giorni, ha pubblicato un sunto delle azioni già messe in campo a Lesa per aumentare ulteriormente la fruibilità e la sicurezza delle spiagge:

- deliberato dalla giunta, in accordo con la Regione, con la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la Guardia Costiera e con le associazioni di categoria, l'obbligo di presenza di un bagnino dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, nelle spiagge gestite.

- Posizionati i nuovi cartelli informativi per i bagnanti, contenenti il numero di identificazione d'emergenza in tutte le aree a lago.

- Prossima posa di servizi igienici e riattivazione delle docce.

- Approvato infine anche il progetto di rinaturalizzazione della spiaggia della Madonna di Campagna, in gran parte finanziato con 132.000,00€ dalla Regione Piemonte.