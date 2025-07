Pronto a riaprire il parco di Castelletto dopo i lavori di riqualificazione

Novità

A partire dal 12 luglio sono in programma tre eventi estivi per vivere al meglio l'atmosfera del parco

E' pronto a riaprire il parco comunale Sibilia di Castelletto Ticino. A partire dal 12 luglio sono in programma tre eventi estivi per vivere al meglio l'atmosfera del parco.

Riapre il parco dopo i lavori

Dopo alcune settimane di chiusura per lavori di riqualificazione, il parco comunale "G. Sibilia" di Castelletto Ticino riapre le sue porte al pubblico sabato 12 luglio, presentando la prima di tre serate estive all'insegna di musica, cultura e divertimento. L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, dà il via al ciclo "Luci d’estate a Castelletto Sopra Ticino", un appuntamento imperdibile per vivere l’estate in compagnia e in un’atmosfera di relax sotto le stelle.

Sabato prossimo al parco risuonerà la grande musica d'autore

Si parte sabato 12 luglio alle 21 con un concerto dal vivo, ad ingresso gratuito, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Acr New Sound 2.0 di Borgo Ticino. La serata sarà dedicata alla grande musica italiana d’autore, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità in un’esperienza culturale di alta qualità, immersi nel verde del parco e circondati da un’atmosfera di convivialità e allegria. Per rendere ancora più piacevole la serata, sarà disponibile un drink bar dove poter sorseggiare una bibita fresca ascoltando ottima musica.

Protagonista della serata sarà la band "Italiani d'autore", formazione nata nel territorio novarese composta da musicisti professionisti e appassionati interpreti della tradizione cantautorale italiana. Il loro repertorio spazia dai grandi classici dei cantautori storici alle canzoni più amate della musica leggera italiana, offrendo al pubblico un emozionante viaggio nella memoria musicale del nostro Paese. La band è composta da: Paolo Airoldi (voce), Mattia Giovannetti (chitarra), Massimo Pirro (basso), Andrea Attena (batteria) e Donato Schena (pianoforte e fisarmonica).

Si prosegue sabato 19 e 26 luglio

Il ciclo di serate estive proseguirà poi sabato 19 e sabato 26 luglio, con altri eventi imperdibili: il concerto di clarinetti del Quartetto Gama, e uno spettacolo teatrale per bambini e famiglie intitolato "L’isola del tesoro".